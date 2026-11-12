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Economie

„Urmașii” lui Fritz de la Primăria Timișoara „sparg” un sfert de milion de euro pe cercetări sociologice

i Scris de ion alexandru
„Urmașii” lui Fritz de la Primăria Timișoara „sparg” un sfert de milion de euro pe cercetări sociologice
Aosom
Noua conducere interimară a Primăriei Municipiului Timișoara se pregătește să plătească peste 250.000 de euro și să contracteze o firmă specializată în cercetări sociologice.

Sursa: Jurnalul Ro

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