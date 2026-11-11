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Economie

Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii

e Scris de e-politic ro
Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii
Aosom
Comisia Europeana a ajuns la un acord cu Consiliul și Parlamentul (asta ramane de vazut la vot) privind bugetul pe 2027. Dar promisiunea ca fermierul

Sursa: Ziuanews.ro

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