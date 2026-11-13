Vâlcea. Cinci persoane au fost duse la spital, având iritații și tuse, în urma intervenției la platforma Chimcomplex/Oltchim. Din cauza opririi accidentale a unui compresor de clor, 15 kg de substanță au fost eliberate în aer.

UPDATE, ora 13:50. Societatea Chimcomplex explică faptul că, în urma incidentului, care a avut loc la ora 7:49, salvatorii au activat Planul Galben. La finalul intervenției, cinci salariați au avut probleme respiratorii (iritații și tuse) și au fost duși la spital, unde au fost diagnosticati cu intoxicări ușoare, toți fiind conștienți și în afara oricărui […]

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