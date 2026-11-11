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Economie

Valoarea companiei Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde $, cât tot PIB-ul României, după izbucnirea scandalului aventurii extraconjugale dintre directorului general și o spioană chineză

i Scris de iulian constantin
Valoarea companiei Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde $, cât tot PIB-ul României, după izbucnirea scandalului aventurii extraconjugale dintre directorului general și o spioană chineză
Aosom
Valoarea companiei producătoare de cipuri Nvidia a scăzut cu 430 de miliarde de dolari în doar două zile, după ce directorul general și executiv taiwanez, Jensen Huang, a recunoscut că a avut o relație cu o femeie despre care există informații că este spioană a Republicii Populare Chineze. Un senator republican i-a cerut lui Jensen […]

Sursa: Gandul

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