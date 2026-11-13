Ieri, asociația CFA România și BCR, prin programul „Școala de bani”, au publicat un studiu realizat de Reveal Marketing Research intitulat inspirat „Vârstele banilor”. Cercetarea nu prezintă o istorie a monedelor, ci își propune să analizeze relația românilor cu banii. De la început, sondajul de opinie arată că banii sunt percepuți diferit în funcție de vârstă, de experiența de viață și de contextul economic.

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