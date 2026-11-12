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Economie

Veste mare pentru vâlceni ! Iarna această vor avea apă caldă și căldură !

r Scris de redactor, roxana popa
Veste mare pentru vâlceni ! Iarna această vor avea apă caldă și căldură !
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Anunțul a fost făcut de președintele CJ Valcea. Constantin Rădulescu mulțumește Guvernului că a înțeles importanța solicitărilor și anunță că lucrul la noua centrală pe gaz avansează pentru ca județul să se susțina pe viitor

Sursa: Stiri Pe Surse

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