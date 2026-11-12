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Economie

Vești bune pentru clujeni. Wizz Air reia zborurile Cluj - București din această iarnă

o Scris de oana doroșenco
Vești bune pentru clujeni. Wizz Air reia zborurile Cluj - București din această iarnă
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Aeroportul Internațional Cluj anunță noi zboruri interne spre București operate de compania aeriană Wizz Air din 18 decembrie 2026.

Sursa: Ziua De Cluj

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