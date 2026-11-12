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Economie

Vești de la BNR pentru românii cu credite. Dobânda-cheie rămâne blocată la 6,50%, nivel atins în august 2024

a Scris de aura trif
Vești de la BNR pentru românii cu credite. Dobânda-cheie rămâne blocată la 6,50%, nivel atins în august 2024
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Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, joi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat banca centrală.

Sursa: Stirile Pro.tv

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