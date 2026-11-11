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Economie

VIDEO Sorin Grindeanu a descoperit o bombă cu ceas în Guvern: Risc major ca România să piardă peste 3 miliarde de euro

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Sorin Grindeanu a descoperit o bombă cu ceas în Guvern: Risc major ca România să piardă peste 3 miliarde de euro
Aosom
Grindeanu: Riscăm să pierdem jumătate din banii din PNRR, peste 3 miliarde de euro. Aștept raportul ministrului de Finanțe

Sursa: Stiri Pe Surse

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