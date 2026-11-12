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Economie

VIDEO Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani: Magazinele de lux din Barcelona și-au baricadat vitrinele de teama jafurilor

a Scris de alice draghici
VIDEO Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani: Magazinele de lux din Barcelona și-au baricadat vitrinele de teama jafurilor
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Spania este zguduită de prima grevă generală din ultimii 14 ani. În Barcelona, magazinele de lux și-au baricadat vitrinele de teama jafurilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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