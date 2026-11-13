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Economie

Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt

e Scris de elena popescu
Vineri, 13, zi cu ghinion și pentru leu! Dolarul și euro încheie săptămâna pe creștere, conform cursului BNR. Moneda americană face salt după salt
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Banca Națională a României a publicat vineri, 13 noiembrie, noile cotații valutare. Dolarul american continuă să se aprecieze în raport cu leul și încheie săptămâna aproape de pragul de 4,85 lei. Potrivit cotațiilor Băncii Naționale a României (BNR) pentru vineri, 13 noiembrie, euro a crescut ușor, în timp ce francul elvețian s-a depreciat. Aurul a înregistrat […]

Sursa: Gandul

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