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Economie

Volodimir Zelenski salută acordul pentru schimbul de prizonieri și decizia de a include europenii în următoarea rundă de discuții de pace cu Rusia. Se declară mulțumit de progresele de la ultima întâlnire cu emisari americani, din Irlanda.

t Scris de tiberiu
Volodimir Zelenski salută acordul pentru schimbul de prizonieri și decizia de a include europenii în următoarea rundă de discuții de pace cu Rusia. Se declară mulțumit de progresele de la ultima întâlnire cu emisari americani, din Irlanda.
Aosom
Președintele Ucrainei a salutat angajamentul emisarilor americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, de a include delegați din partea Uniunii Europene în următoarea rundă de discuții de pace cu Rusia. Decizia vine în contextul în care liderii europeni și-au exprimat, în această săptămână, îngrijorări tot mai mari legate de securitate, iar Volodimir Zelenski a declarat că […]

Sursa: Biziday

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