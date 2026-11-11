Volodimir Zelenski se declară mulțumit de schimbarea de abordare a SUA în negocierile cu Rusia. Zelenski descrie discuțiile de la Abu Dhabi drept ”constructive și destul de substanțiale”, dar spune că rușii prezintă o situație falsă a frontului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat, în cadrul unei conferințe de presă în Danemarca, că a primit un raport din partea echipei sale potrivit căruia reprezentanții ruși pretind că au ocupat jumătate din teritoriul din Donbas care se află, de fapt, sub control ucrainean. El a subliniat că era vorba de o zonă extinsă, nu […]

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