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Economie

„Vom înjumătăți numărul boierilor”. STB pregătește un nou val de concedieri. Ce se va întâmpla cu transportul de noapte

r Scris de redactor, alexandra cruceru
„Vom înjumătăți numărul boierilor”. STB pregătește un nou val de concedieri. Ce se va întâmpla cu transportul de noapte
Aosom
Noi concedieri la STB în 2027. Compania ar putea renunța și la transportul de noapte din București. Ce se întâmplă cu linia 100 spre Otopeni

Sursa: Stiri Pe Surse

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