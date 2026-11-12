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Economie

Voucher de 10.000 de euro pentru românii din diaspora care cumpără o locuință în România

c Scris de corespondent diaspora
Voucher de 10.000 de euro pentru românii din diaspora care cumpără o locuință în România
Aosom
Românii din diaspora pot beneficia de un voucher de 10.000 de euro la cumpărarea unei locuințe în România, prin programul O CASĂ cu ROUNIT.

Sursa: Stiri Pe Surse

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