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Economie

Wizz Air își relansează legătura dintre București și Cluj-Napoca: două zboruri zilnice, cu tarife începând de la 199 lei

m Scris de mihai cistelican
Wizz Air își relansează legătura dintre București și Cluj-Napoca: două zboruri zilnice, cu tarife începând de la 199 lei
Aosom
Wizz Air, principalul operator low-cost din România, anunță astăzi reluarea rutei București Otopeni - Cluj-Napoca, introducând până la două zboruri zilnice

Sursa: Stiri Pe Surse

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