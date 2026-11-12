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Economie

Wizz Air lovește puternic în TAROM! Intră pe cea mai aglomerată rută internă de la Cluj, cu bilete de până la cinci ori mai ieftine

m Scris de mihai soica
Wizz Air lovește puternic în TAROM! Intră pe cea mai aglomerată rută internă de la Cluj, cu bilete de până la cinci ori mai ieftine
Aosom
TAROM se trezește cu un concurent de temut pe una dintre cele mai profitabile rute interne din România. Compania low-cost Wizz Air intră în competiție directă cu operatorul național și...

Sursa: Foaia Transilvana

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