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Economie

Wizz Air reia pe 18 decembrie cursa directă Bucureşti Otopeni - Cluj-Napoca, cu două zboruri zilnice, la 8 ani după ce renunţase la această rută

r Scris de roxana rosu
Wizz Air reia pe 18 decembrie cursa directă Bucureşti Otopeni - Cluj-Napoca, cu două zboruri zilnice, la 8 ani după ce renunţase la această rută
Aosom
Wizz Air, principalul operator low-cost din România, reia pe 18 decembrie cursa Bucureşti Otopeni - Cluj-Napoca, cu două zboruri zilnice. ...

Sursa: Zf Ro

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