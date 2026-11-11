 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Mihai Tecău, CEO, Omniasig: Dacă la început piaţa era încă în formare, iar nivelul de informare şi încredere în produsele de asigurare era relativ redus, astăzi vorbim despre o piaţă mai matură, cu produse şi servicii tot mai diversificate şi cu clienţi mai informaţi

m Scris de mircea nica
ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Mihai Tecău, CEO, Omniasig: Dacă la început piaţa era încă în formare, iar nivelul de informare şi încredere în produsele de asigurare era relativ redus, astăzi vorbim despre o piaţă mai matură, cu produse şi servicii tot mai diversificate şi cu clienţi mai informaţi
Aosom
Omniasig, a treia cea mai mare companie de asigurări de pe piaţa locală, şi-a menţinut poziţia de-a lungul anilor completând podiumul. Anul trecut, Omniasig a ajuns la un volum al subscrierilor de aproape 3 mld. lei, în creştere cu 5% faţă de 2024. Comparativ, în anul 2015, compania avea un nivel al subscrierilor de 977 mil. lei.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech