ZF IT Generation. AI-ul a ridicat cerinţele investitorilor faţă de start-up-uri. Fondurile Catalyst, Underline şi GapMinder: O creştere de 2 ori în primul an nu mai este suficientă, iar start-up-urile care vor să ajungă în SUA trebuie să fie pregătite pentru că extinderea costă milioane de dolari. Ne aşteptăm la runde mai mari în 2027, de seria A şi B

Fondurile de capital de risc care finanţează start-up-uri de tehnologie au devenit mai exigente odată cu adopţia inteligenţei artificiale: mărimea echipei de programatori contează mai puţin la evaluarea unei companii, în timp ce ritmul de creştere, accesul la clienţi şi o structură sănătoasă de venituri şi costuri cântăresc mai mult, au susţinut Alina Georgescu, director de investiţii al Catalyst Romania, Bogdan Iordache, general partner al Underline Ventures, şi Dan Mihăescu, partener fondator al GapMinder, în cadrul conferinţei ZF Digital.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗