ZF IT Generation. Cel mai greu pentru un start-up românesc este să vândă în străinătate, nu să construiască produsul. Fondatorii DesignVerse, Veridion şi Footprints AI: Am fost nepregătiţi pentru vânzări, iar un produs superior nu câştigă singur contracte. DesignVerse vrea 1-2 runde de finanţare în 2027, iar Veridion a refuzat oferte de achiziţie

Pentru un start-up românesc de tehnologie, cel mai greu pas nu este construirea produsului, ci vânzarea lui către companii mari din străinătate, au susţinut Andrei Manolache, cofondator şi CEO al DesignVerse, Mihai Vinaga, cofondator şi CEO al Veridion, şi Dan Marc, cofondator şi CEO al Footprints AI, în cadrul conferinţei ZF Digital.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗