După ce și ultimele contestații au primit răspuns, concursul pentru conducerea școlilor din județul Suceava intră în etapa finală. 198 de cadre didactice, cu 228 de candidaturi, își vor susține interviul pentru posturile de director și director adjunct din 136 de școli, licee și grădinițe. Interviurile încep luni, 16 noiembrie, și se încheie vineri, 27 […] The post 198 de profesori merg mai departe în concursul pentru directori și directori adjuncți în școlile din județ. Concurs cu candidat unic pentru postul de director în 108 unități de învățământ first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗