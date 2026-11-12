4.000 de consilieri școlari, 50.000 de părinți informați și evaluări în 100 de școli pe an. Planul Guvernului pentru prevenirea extremismului violent în rândul elevilor

Guvernul a publicat în transparență decizională Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, un document care atribuie Ministerului Educației peste 20 de responsabilități de la formarea mai multor consilieri și psihologi școlari până la evaluarea anuală a unităților de învățământ. Strategia vine în contextul unor incidente violente recente în școli și al avertismentelor privind radicalizarea tinerilor prin intermediul internetului.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗