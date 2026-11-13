AUR: Nicolae Mîndrescu – Declarație politică – Aceleași reguli pentru toți candidații la conducerea școlilor

În octombrie, peste șase mii de profesori au dat concurs pentru a deveni directori de școală. Mulți au învățat luni de zile. Au crezut că, de data aceasta, contează ce știi, nu pe cine cunoști. În Vâlcea, mulți dintre ei nu mai cred asta. La prima probă, candidații nu au primit ciornă, deși testul avea

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗