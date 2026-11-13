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Educație

Comasarea unor grădinițe nu înseamnă automat economii. Adelin Ghiarfaș: „Unde este eficiența?”

f Scris de florin dura
Comasarea unor grădinițe nu înseamnă automat economii. Adelin Ghiarfaș: „Unde este eficiența?”
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Comasarea unor unități de învățământ nu garantează automat reducerea cheltuielilor publice. Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, a ridicat această problemă în cadrul discuției despre reorganizarea administrației și efectele măsurilor guvernamentale impuse de Guvernul Bolo...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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