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Educație

Concursurile pentru funcțiile de lector universitar și șef de lucrări universitar au fost deblocate, anunță Ministerul Educației

b Scris de bogdan enache
Concursurile pentru funcțiile de lector universitar și șef de lucrări universitar au fost deblocate, anunță Ministerul Educației
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Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, deblocarea concursurilor pentru funcţiile didactice de lector universitar/şef de lucrări universitar, în anul universitar 2026 – 2027. Totodată, se menţine posibilitatea organizării şi a desfăşurării examenelor de promovare în cariera didactică din învăţământul superior.

Sursa: Digi24

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