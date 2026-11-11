Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, pentru al doilea an consecutiv, Conferințele Dilema, eveniment care revine la Iași pentru a treia oară. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 19–21 noiembrie 2026, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, și va avea ca temă imaginea, sub titlul „… și restul e […] The post Conferințele Dilema revin la UAIC, în perioada 19–21 noiembrie 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗