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Educație

Conferințele Dilema revin la UAIC, în perioada 19–21 noiembrie 2026

s Scris de suceava news online
Conferințele Dilema revin la UAIC, în perioada 19–21 noiembrie 2026
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, pentru al doilea an consecutiv, Conferințele Dilema, eveniment care revine la Iași pentru a treia oară. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 19–21 noiembrie 2026, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC, și va avea ca temă imaginea, sub titlul „… și restul e […] The post Conferințele Dilema revin la UAIC, în perioada 19–21 noiembrie 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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