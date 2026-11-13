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Cum se desparte corect în silabe cuvântul „paralelipiped”. Câte silabe are

r Scris de raluca ionescu-heroiu
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „paralelipiped”. Câte silabe are
Aosom
„Paralelipiped” este un termen mai lung, a cărui succesiune de silabe asemănătoare poate crea confuzie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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