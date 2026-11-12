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Cum se desparte corect în silabe cuvântul „sculptură”. Care este varianta corectă

r Scris de raluca ionescu-heroiu
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „sculptură”. Care este varianta corectă
Aosom
Cuvântul „sculptură” poate ridica unele dificultăți atunci când vine vorba despre despărțirea în silabe, din cauza grupului de consoane „lpt”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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