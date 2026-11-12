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Educație

Elevii români, sufocați de teme: Cum poate fi rezolvată problema. Prof. univ. dr. Radu Gologan: Ordinele de ministru nu sunt o soluție / video

e Scris de elena aurel
Elevii români, sufocați de teme: Cum poate fi rezolvată problema. Prof. univ. dr. Radu Gologan: Ordinele de ministru nu sunt o soluție / video
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Elevii români primesc multe teme pentru acasă, iar volumul mare de lucru le ocupă foarte mult timp. La toate materiile, cerințele profesorilor se adună, iar copiii ajung să petreacă ore întregi pentru a-și termina temele

Sursa: Dcnews

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