O nouă experiență europeană de învățare s-a încheiat cu succes pentru 18 elevi ai Liceului Teoretic Costești – structura Liceul Tehnologic Costești, care au participat, în perioada 18 octombrie – 7 noiembrie 2026, la un stagiu de pregătire practică în Valencia, Spania, în cadrul programului Erasmus+, domeniul Educație și Formare Profesională (VET). Mobilitatea a reprezentat […] The post Experiență europeană de succes pentru 18 elevi ai Liceului Teoretic Costești – trei săptămâni de practică Erasmus+ în Valencia, Spania first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗