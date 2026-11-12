Aula Liceului Teoretic Filadelfia Suceava găzduiește o expoziție de excepție cu Biblii vechi de peste 300 de ani. Cele peste 200 de exemplare unele foarte rare precum o Biblie românească scrisă în chirilică aparțin colecționarului sucevean Florentin Clipa. Potrivit profesorului Ciprian Șerban, cea mai veche Biblie datează din anul 1690 și cântărește 9 kilograme. ”Sunt […] The post Expoziție de excepție cu Biblii vechi de peste 300 de ani la Liceul Teoretic Filadelfia. Cea mai veche datează din 1690 și are 9 kilograme (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗