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Educație

Facultatea de Construcții a UPT, 85 de ani de tradiție inginerească. O aniversare care reunește istoria Politehnicii și a Academiei Române

r Scris de redactie
Facultatea de Construcții a UPT, 85 de ani de tradiție inginerească. O aniversare care reunește istoria Politehnicii și a Academiei Române
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Universitatea Politehnica Timișoara a marcat miercuri, 11 noiembrie 2026, printr-un eveniment aniversar, împlinirea a 85 de ani de la înființarea Facultății de Construcții. Ziua a avut însă o semnificație mai amplă, reunind mai multe repere importante ale vieții academice: 106 ani de la înființarea Politehnicii timișorene, 160 de ani de la întemeierea Academiei Române și […] Articolul Facultatea de Construcții a UPT, 85 de ani de tradiție inginerească. O aniversare care reunește istoria Politehnicii și a Academiei Române apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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