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Educație

FC Universitatea Cluj conectează sportul cu educația și inovația: Proiect academic internațional

z Scris de ziua de cluj
FC Universitatea Cluj conectează sportul cu educația și inovația: Proiect academic internațional
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FC Universitatea Cluj și Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai își unesc forțele într-un proiect academic internațional care aduce împreună sportul, educația și inovația.

Sursa: Ziua De Cluj

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