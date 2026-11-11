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Educație

FOTO – O aniversare altfel în Bistrița: Fără plictiseală, cu jocuri, provocări și distracție la Fortăreața!

b Scris de bistrițeanul.ro
FOTO – O aniversare altfel în Bistrița: Fără plictiseală, cu jocuri, provocări și distracție la Fortăreața!
Aosom
Ce faci când copilul a crescut prea mare pentru tobogane și piscine cu bile, dar își dorește în continuare o zi de naștere memorabilă, plină de râsete, alături de prieteni? Ei bine, în Bistrița există o alternativă atractivă: Fortăreața, clubul deschis recent pe strada Nicolae Titulescu! Dedicat jocurilor de societate și distracției în grup, acest […] The post FOTO – O aniversare altfel în Bistrița: Fără plictiseală, cu jocuri, provocări și distracție la Fortăreața! appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

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