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Ieșenii care au franțuzit bucatele. Povestea primei cărți de bucate scrise de politicienii Unirii

m Scris de maura anghel
Ieșenii care au franțuzit bucatele. Povestea primei cărți de bucate scrise de politicienii Unirii
Aosom
În 1841, Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi publicau la Iași prima carte de bucate tipărită în limba română

Sursa: Ziarul Evenimentul

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