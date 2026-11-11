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Educație

Investiție de peste 300.000 de euro pentru bebelușii prematuri din Cluj. În loc de primele îmbrățișări, unii își încep viața într-un incubator

m Scris de mădălina ivan(
Investiție de peste 300.000 de euro pentru bebelușii prematuri din Cluj. În loc de primele îmbrățișări, unii își încep viața într-un incubator
Aosom
Secțiile de Neonatologie ale Spitalului Județean din Cluj au primit echipamente medicale în valoare de peste 300.000 de euro, printr-un program al Salvați Copiii România.

Sursa: Monitorul Cluj

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