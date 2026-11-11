• evenimentul va avea loc joi, 12 noiembrie, de la ora 17:00, în prezența autorului, în Sala ProArte a instituției din Piața Traian nr. 2 • intrarea este liberă Articolul Lansare de carte la Centrul de Creație apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗