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Educație

Mai mulți elevi dintr-o școală din Neamț au acuzat stări de rău după ce s-ar fi folosit un spray iritant. Planul Roșu de Intervenție, activat

ș Scris de ștefan borcea
Mai mulți elevi dintr-o școală din Neamț au acuzat stări de rău după ce s-ar fi folosit un spray iritant. Planul Roșu de Intervenție, activat
Aosom
Mobilizare de amploare a echipajelor de intervenție, joi, în localitatea Săbăoani, județul Neamț, după ce mai mulți elevi dintr-o unitate de învățământ au acuzat dureri de cap și usturime în gât.

Sursa: Adevarul

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