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Educație

„Mineralele inspiră”: elevii de la Colegiul de Arte au desenat printre vitrinele muzeului din Baia Mare

e Scris de editor
„Mineralele inspiră”: elevii de la Colegiul de Arte au desenat printre vitrinele muzeului din Baia Mare
Aosom
Mineralele din vitrinele unui muzeu pot fi privite și cu ochii unui viitor artist. La Baia Mare, elevii clasei a IX-a B de la Colegiul de Arte, specializarea Arte Plastice, au participat miercuri, 11 noiembrie 2026, la un atelier de creație în cadrul proiectului educațional „Mineralele inspiră”. Activitatea a fost organizată la Muzeul Județean de […] The post „Mineralele inspiră”: elevii de la Colegiul de Arte au desenat printre vitrinele muzeului din Baia Mare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online

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