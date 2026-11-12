Mineralele din vitrinele unui muzeu pot fi privite și cu ochii unui viitor artist. La Baia Mare, elevii clasei a IX-a B de la Colegiul de Arte, specializarea Arte Plastice, au participat miercuri, 11 noiembrie 2026, la un atelier de creație în cadrul proiectului educațional „Mineralele inspiră”. Activitatea a fost organizată la Muzeul Județean de […] The post „Mineralele inspiră”: elevii de la Colegiul de Arte au desenat printre vitrinele muzeului din Baia Mare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗