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Educație

Minivacanță de patru zile la final de noiembrie! Elevii și angajații din România se bucură de o pauză prelungită de 1 Decembrie

v Scris de vasile manu
Minivacanță de patru zile la final de noiembrie! Elevii și angajații din România se bucură de o pauză prelungită de 1 Decembrie
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Minivacanță de patru zile la final de noiembrie! Elevii și angajații din România se bucură de o pauză prelungită de 1 Decembrie

Sursa: Foaia Transilvana

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