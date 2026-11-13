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Educație

OFICIALI DE LA BUCUREȘTI ȘI BRUXELLES, ÎN VIZITĂ LA BUZĂU! PNRR, ERASMUS+ ȘI VIITORUL EDUCAȚIEI, ÎN DISCUȚIE LA LICEUL „HENRI COANDĂ”

i Scris de iulian gavriluta
OFICIALI DE LA BUCUREȘTI ȘI BRUXELLES, ÎN VIZITĂ LA BUZĂU! PNRR, ERASMUS+ ȘI VIITORUL EDUCAȚIEI, ÎN DISCUȚIE LA LICEUL „HENRI COANDĂ”
Aosom
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău a fost ieri gazda unei vizite oficiale de rang înalt, în cadrul căreia au fost prezentate investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și oportunitățile europene pentru educație. La vizită au participat Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, Mihai […]

Sursa: News Buzau

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