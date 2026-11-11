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Educație

Pagina verde. Română, Mate, Istorie şi SustenAbilitate 2.0. Elevii de clasa a XI-a vor putea alege de anul viitor să studieze o nouă materie, la care să înveţe ce înseamnă sustenabilitatea. Cum arată manualul acestei noi discipline?

a Scris de alina-elena vasiliu
Pagina verde. Română, Mate, Istorie şi SustenAbilitate 2.0. Elevii de clasa a XI-a vor putea alege de anul viitor să studieze o nouă materie, la care să înveţe ce înseamnă sustenabilitatea. Cum arată manualul acestei noi discipline?
Aosom
Cum pot deciziile noastre să influenţeze clima şi schimbările ei? Cum poate mediul în care trăieşte o persoană să influenţeze ce şi cum mănâncă? Ce înseamnă energie curată? Dar comunitate durabilă?

Sursa: Zf Ro

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