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Educație

Personalitatea marelui istoric și om politic bucovinean Ion Nistor a fost comemorată la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus (FOTO)

s Scris de suceava news online
Personalitatea marelui istoric și om politic bucovinean Ion Nistor a fost comemorată la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus (FOTO)
Aosom
Personalitatea marelui istoric și om politic bucovinean Ion Nistor a fost comemorată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Vicovu de Sus, printr-un eveniment emoționant organizat de Liceul Tehnologic „Ion Nistor” și Primăria orașului. Manifestarea a readus în atenția comunității viața și activitatea uneia dintre personalitățile marcante ale Bucovinei. Evenimentul a debutat cu un parastas oficiat de […] The post Personalitatea marelui istoric și om politic bucovinean Ion Nistor a fost comemorată la Liceul Tehnologic din Vicovu de Sus (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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