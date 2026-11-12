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Educație

Peste 550 de elevi din Motru învață online pentru că orașul nu mai are căldură şi apă caldă de mai multe luni

c Scris de claudia alionescu
Peste 550 de elevi din Motru învață online pentru că orașul nu mai are căldură şi apă caldă de mai multe luni
Aosom
Peste 550 de elevi din Motru fac cursurile în format online în această perioadă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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