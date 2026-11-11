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Șapte centre de colectare în județul Suceava pentru „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

s Scris de suceava news online
Șapte centre de colectare în județul Suceava pentru „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”
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Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează vineri, 13 noiembrie 2026, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), campania județeană „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”. Campania este coordonată de prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare și coordonator județean SNAC. Elevii, cadrele didactice și familiile sunt invitați să doneze fructe, legume și alimente […] The post Șapte centre de colectare în județul Suceava pentru „Săptămâna legumelor și a fructelor donate” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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