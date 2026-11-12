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Educație

Școlile din Dolj, sub lupa noii conduceri a ISJ: ce vrea să schimbe inspectorul general

v Scris de valentin tudor
Școlile din Dolj, sub lupa noii conduceri a ISJ: ce vrea să schimbe inspectorul general
Aosom
Noul inspector școlar general al județului Dolj, Simona Ciulu, vorbește, într-un interviu acordat Gazetei de Sud, despre problemele pe care le-a identificat în sistemul de învățământ, concursul pentru ocuparea posturilor de director, rezultatele slabe la Bacalaureat și creșterea cazurilor de violență în școli. Verificarea datelor privind numărul de elevi, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale […]

Sursa: Gazeta De Sud

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