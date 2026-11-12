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Simetrie binară

i Scris de ienasoiu
Simetrie binară
Aosom
Binar înseamnă să ne „jucăm” doar cu cifrele 0 și 1, dar cum binar inoculează ideea de 2 ne-am permis să introducem în zbânțul nostru și această cifră. În două partide gazdele au învins cu 2-1. Două meciuri au adus victoria oaspeților, înscriindu-se câte un singur gol. În alte două joc...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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