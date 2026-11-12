 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Educație

Strategia României pentru combaterea extremismului și violenței în școli: 4.000 de psihologi și consilieri școlari, 100 de școli incluse într-un program anual de evaluare și promovarea educației media online

o Scris de oleg ghilas(
Strategia României pentru combaterea extremismului și violenței în școli: 4.000 de psihologi și consilieri școlari, 100 de școli incluse într-un program anual de evaluare și promovarea educației media online
Aosom
Combaterea extremismului violent în unitățile de învățământ devine o direcție strategică de acțiune. Ministerul Educației a publicat proiectul care vizează prevenirea radicalizării în mediul educațional și pregătirea personalului din școli pentru a identifica și a gestiona situațiile de risc.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →