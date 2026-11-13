La o sută de ani de la vizita lui Rabindranath Tagore în România, Muzeul Național al Literaturii Române propune o seară de poezie și dialog cultural. Evenimentul „Tagore în România” are loc vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la sediul din strada Nicolae Crețulescu nr. 8, București. Intrarea este liberă. Întâlnirea este organizată […] The post Tagore în România, după un secol: seară de poezie cu intrare liberă la Muzeul Literaturii appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗